Schemmerhofen (sz) - Zur Friedenslinde in Alberweiler kommt eine neue Linde und auch andere Ortsteile der Gemeinde Schemmerhofen erhalten mehr Grün: In den vergangenen Jahren sind verschiedene alte und landschaftsprägende Laubbäume abgegangen, weshalb sich die Gemeinde Schemmerhofen dazu entschlossen hat an prägnanten Stellen Linden und andere hochwachsende, heimische Bäume zu pflanzen.

Davon ein Teil in Schemmerberg beim alten Auffüllplatz, eine neue Linde neben der Friedenslinde in Alberweiler sowie beim Schmiedentäle und zwei in Aßmannshardt in der Gemeindshalde und im Krümmelesäcker. Viele der Plätze sind zudem mit einer Sitzgelegenheit ausgestattet.

Die aktuelle Bauentwicklung in der Gemeinde Schemmerhofen stelle neue Herausforderungen an den Schutz von Natur und Landschaft, betont die Gemeinde. „In Zeiten des Wachstums kommt den Naturräumen und Bäumen eine herausragende Bedeutung zu. Mit dieser öffentlichen Anpflanzung will die Verwaltung ein Zeichen setzen und einen Ort der Erholung in der Natur für Bürgerinnen und Bürger schaffen“, heißt es in einer Mitteilung.