Neubau für Sonderschule: Vom Kind aus gedacht und gebaut

Steigende Schülerzahlen an der Schule St. Franziskus (SSF) der St.-Elisabeth-Stiftung sorgen dafür, dass im kommenden Schuljahr erstmals 19 Klassen gebildet werden. Sieben Lerngruppen werden in den Neubau ziehen, der am Freitag feierlich eingeweiht wurde. Das markante Holzgebäude beherbergt neben den Klassenräumen die Schulverwaltung, die Mensa sowie einen vergrößerten Therapiebereich.

Alles hat gepasst: Der Einzug kann in den Sommerferien erfolgen und der Finanzrahmen von 7,6 Millionen Euro wurde eingehalten, schreibt die Stiftung. Die Spendenaktion mit dem Spendenziel von 300 000 Euro befindet sich auf der Zielgeraden. Mehr als 1000 Spender haben sich bereits finanziell beteiligt. Ein glückliches Ende besonders für Rektor Bernhard Buck, der nach fast einem Vierteljahrhundert zum Schuljahreswechsel die Leitung an Konrektor Thomas Kehm übergibt.

Peter Wittmann als Vorstand der St.-Elisabeth-Stiftung dankte dem Schulteam dafür, was trotz Platzmangel geleistet wurde. „Mit ihrem Spezialwissen und Spezialkönnen ist die Schule St. Franziskus der richtige Lernort für Kinder und Jugendliche mit ganz besonderen Bedürfnissen. Für manche Kinder ist dieser Ort eine große, vielleicht auch die letzte Chance.“

Den Löwenanteil der Kosten schultert die Stiftung selbst

Dem Stiftungsrat dankte Wittmann ebenfalls. Das Aufsichtsgremium hatte die große Investition trotz schlechter Zuschusslage freigegeben. 95 Prozent der Baukosten muss die Stiftung selbst aufbringen. Ist eine solche Erweiterung in Zeiten der Inklusion wirklich nötig? Die hohe Elternnachfrage liefert die Antwort.

Diese Wahlfreiheit zwischen Regelschule und sonderpädagogischer Einrichtung müsse gewahrt bleiben, sagte Joachim Schmidt, Direktor der Stiftung Katholische Freie Schule. Alle Schularten müssten sich ändern, neue Wege beschreiten. Für ein gemeinsames, praxistaugliches Inklusionsverständnis liefere die Sonderpädagogik bewährte Ansätze. „Wie Gott den Menschen anschaut und annimmt, so muss sich Unterricht vom Kind aus entwickeln“, erläuterte der Theologe mit Pädagogik-Hintergrund. Er forderte, das wertfreie „Hinschauen und Annehmen“ in der Kirche und in den Bekenntnisschulen „zum Top-Thema zu machen“.

Aus Sicht der Stiftung geizte die öffentliche Hand mit Zuschüssen, doch ideell standen die lokalen Politiker hinter dem Bauvorhaben. Als Schulbaupaten engagierten sich die beiden Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD), die Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) sowie das Ehepaar Adrian und Helga Kutter aus Biberach. Sie brachten den Schulbau immer wieder ins Gespräch.

Rief forderte, Inklusion „ideologiefrei“ zu diskutieren. Gerster grenzte sich klar von den populistischen Strömungen ab, „die auf Ausgrenzung, ja auf Hass setzen“. Euthanasiemorde bedeuteten eben mehr als einen „Vogelschiss in der deutschen Geschichte“. Petra Krebs dankte ihrem Kollegen für diese deutlichen Worte. Sie fordert ebenfalls genügend Raum für Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft ein: „Wir brauchen besondere Räume für besondere Menschen“. In der multifunktionellen Mensa sieht sie viele Chancen der Inklusion. „Wenn sich die Schule so klar nach außen öffnet, macht das auch Teilhabe möglich“, so die Patin. Sie wünscht sich, dass die Schemmerhofer den Raum für Veranstaltungen nutzen.

Ein Aushängeschild über die Gemeindegrenzen hinaus

Bürgermeister Mario Glaser betonte die gegenseitige Verbundenheit und versprach weiterhin die uneingeschränkte Unterstützung. Die Schule sei „ein weit über die Gemeinde ausstrahlendes Aushängeschild“, wird er in dem Bericht zitiert.

Der quadratische, in Holzbauweise errichtete Teilneubau entstand unter der Regie des Ulmer Architekturbüros Braunger und Wörtz. Das Planungsteam widmete sich ganz den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen mit geistigen oder mehrfachen Behinderungen und schuf in enger Abstimmung mit Robert Stirner als Bauvertreter aus dem Kollegium eine ideale Lernumgebung. Die Räume sind lichtdurchflutet, freundlich und großzügig geschnitten. „Dieses Gebäude kann uneingeschränkt gebraucht werden. Sie finden darin keine Ecke, die nicht für die Schüler funktioniert“, betonte Berthold Braunger.

Bevor die beiden Pfarrer Kilian Krug und Hans-Dieter Bosch gemeinsam die Räumlichkeiten segneten, gab es noch eine echte Überraschung. Theo Rehm, der Vorsitzende des Schulfördervereins, übergab als Einweihungsgeschenk ein Klavier, das schon lange auf der Wunschliste stand und dem „Streichkonzert“ zum Opfer fiel. Musikpädagoge Arnfried Oehme, der schon mit der Schulband Beatkids für Schwung zwischen den Reden sorgte, schlug zusammen mit einer kleinen Combo einen flotten Ragtime in die Tasten.