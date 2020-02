Narren ziehen ausgelassen durch die Nacht

Milde Temperaturen und ein sternenklarer Himmel haben sich den knapp tausend Besuchern geboten, die am Freitagabend nach Ingerkingen zum Nachtumzug gekommen waren. Sie erlebten ein buntes Fasnetstreiben mit 50 Gruppen.

Ingerkingens Zunftmeister Joachim Betz moderierte vom Ehrenwagen aus das bunte Spektakel. Philipp Koch, Zunftmeister aus Ummendorf, stellte die Narrenschar den Fasnetfans direkt auf der Straße vor.

50 Narrenzünfte, Musikkapellen, Fanfarenzüge und Guggenmusiker sorgten beim Umzug für ausgelassene Stimmung. Die einzelnen Gruppen wurden vor allem von den Kindern lautstark mit ihrem Narrenruf begrüßt. Im Gegenzug gab es Süßigkeiten en masse.

Genauso wie Süßigkeiten gehören akrobatische Pyramiden zu einem Umzug. Die Narrenzunft Rottumtal-Hex aus Reinstetten hatte die Männer zu Hause gelassen. Eine rein weibliche Pyramide hatte aus diesem Grund Premiere. Dafür gab es ein dreifaches „Übr dr Gosch – hogget dr Frosch. Wo hogget dr Frosch – übr dr Gosch“.

Beliebte Opfer der Narren sind die jungen Mädchen am Straßenrand, so lange die Narren diese Scherze mit Respekt machen, ist dagegen nichts einzuwenden. Die Zuschauerinnen wurden mit Konfetti eingeseift oder vom Ampfelbronner Holzwurm aus Eberhardzell mit Holzspänen beworfen. Der beliebte Schuhbändelraub, das Verpacken im Christbaumnetz oder das Verpassen eines „Saustempels“ im Gesicht gehörten ebenso zum närrischen Schabernack.

Eine Stunde lang nur dauerte das nächtliche bunte Treiben in Ingerkingen, das den Zunftmeister zur Aussage verleitete: „So ist das bei uns – kurz und knackig.“ Nach dem Umzug lud der Förderverein der Narrenzunft die Besucher in das große Discozelt ein, während DJ Semäx in der Halle für tolle Stimmung sorgte.