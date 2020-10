Nächste Blutspende in Schemmerhofen

Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, sind die Bestände der Blutkonserven in den vergangenen Tagen stark gesunken, deshalb bittet das DRK dringend um Blutspenden. Der nächste Termin ist am Freitag, 30. Oktober, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Mühlbachhalle in Schemmerhofen. Eine Terminreserievierung ist erforderlich. Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden ist für die Heilung und Lebensrettung oftmals das wichtigste Kriterium. Unfallopfer, Patienten mit Krebs, schweren Erkrankungen, werdende Mütter, Neugeborene – die Liste der Patienten ist lang. Täglich werden für Patienten in Deutschland 15 000 Bluttransfusionen benötigt.

Auch in Corona-Zeiten ist die Blutspende sehr sicher. Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung statt: https://terminreservierung.blutspende.de/m/schemmerhofen-muehlbachhalle