Am Dienstag ist in Schemmerhofen nach einem Zusammenstoß ein beschädigtes Auto zurückgeblieben. Wie die Polizei berichtet, parkte der Mercedes ab 22.30 Uhr in der Lindenstraße. In der Zeit bis Mitternacht streifte ein anderes Auto den Wagen. Trotz des Schadens von rund 2000 Euro flüchtete der Verursacher. Ihn sucht jetzt die Laupheimer Polizei, die wegen der Unfallflucht ermittelt.

Wer etwas Auffälliges gesehen hat, kann sich telefonisch bei der Laupheimer Polizei melden unter Telefon 07392/96300.