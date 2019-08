Nächste hohe Hürde für SV Alberweiler

Auf die Fußballerinnen des SV Alberweiler wartet in der Regionalliga Süd mit dem FSV Hessen Wetzlar auswärts der nächste Hochkaräter am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr). Nach der 2:6-Heimniederlage zum Auftakt gegen den 1. FC Nürnberg wollen es die Alberweilerinnen diesmal besser machen.

Vor dem zweiten Spieltag der Regionalliga Süd steht der SV Alberweiler noch ohne Punkte da. Gegen Nürnberg musste man am vergangenen Sonntag eine herbe Niederlage einstecken, konnte daraus aber einige Schlüsse ziehen. „Wir versuchen an die ersten 30 Minuten des Spiels gegen Nürnberg anzuknüpfen, da haben wir eine gute Leistung gezeigt“, sagt Chantal Bachteler, Trainerin des SV Alberweiler.

Alberweiler ist Außenseiter

Der SVA hat die vergangene Saison auf Platz fünf abgeschlossen, der FSV Hessen Wetzlar stieg derweil als Drittletzter aus der 2. Bundesliga ab. Nicht nur deshalb gehen die Oberschwäbinnen als Außenseiter in die Partie. „Wir erwarten eine taktisch sehr gute Mannschaft, die versuchen wird, gleich wieder aufzusteigen“, sagt Bachteler.

Die Frauen des FSV Hessen Wetzlar gewannen zuletzt deutlich gegen den Mitabsteiger SV Weinberg mit 3:0 und werden als Mitfavorit auf die Meisterschaft gehandelt. In der ersten Runde des DFB-Pokals zwangen sie den Verbandsligisten Fortuna Köln mit 4:1 in die Knie.

Beim SV Alberweiler weiß man um die Stärke des FSV und nimmt den Gegner sehr ernst. „Ich sehe Wetzlar als absoluten Meisterschaftsfavoriten, der FSV hat immer noch einige Spielerinnen im Kader, die Zweitliga-Erfahrung haben“, so die SVA-Trainerin. Nichtsdestotrotz gehen die Alberweilerinnen zuversichtlich in die Partie. „Wir wollen einfach ein gutes Spiel machen, wenn dabei etwas Zählbares rausspringen sollte, wäre das natürlich toll“, sagt Bachteler.

Für die Partie am Sonntag fehlen dem SV Alberweiler allerdings einige Spielerinnen. Ecem Cumert ist mit der türkischen Nationalmannschaft unterwegs, Torhüterin Laura Bozenhardt fällt mit Leistenproblemen aus. Vera Ellgass und Katharina Rapp fehlen aus privaten Gründen. „Alles in allem gehen wir trotzdem mit einem starken Kader in das Spiel“, sagt SVA-Trainerin Bachteler.