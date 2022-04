MV Schemmerhofen lädt zu Osterkonzert am 17. April

Im Januar 2020 übernahm Dirigent Peter Munding den Musikverein (MV) Schemmerhofen und ergriff sogleich die Konzertvorbereitung. Dann jedoch machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Auch 2021 verlief für den Stabführer und seine Musikerinnen und Musiker eher zäh. Laut Mitteilung ist es jetzt aber soweit: Munding fiebert seinen ersten Schemmerhofener Osterkonzert am Ostersonntag, 17. April, 20 Uhr, in der Mühlbachhalle entgegen.

Für den Auftakt des Konzertabends sorgt die Jugendkapelle Schemmerhofen unter der Leitung von Jasmin Landthaler-Bochtler. Die Leitung des zweiten Teils liegt in den Händen von Dirigent Munding, der eine interessante Stückauswahl präsentiert. The Olympic Spirit von John Williams wird das Eröffnungsstück sein. Danach folgen The Legend of Maracaibo (José Alberto Pina), Fiskinatura (Thiemo Kraas), Schmelzende Riesen (Armin Kofler) und zu guter Letzt „Cassiopeia“ von Carlos Marques.