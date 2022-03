MV Ingerkingen würdigt 130 Jahre aktives Engagement

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der am 5. März abgehaltenen Generalversammlung des Musikvereins Ingerkingen begrüßte der 1. Vorsitzende Jürgen Weber zunächst die Gäste im Musikerheim und die online zugeschalteten Kameraden. Die Anwesenden gedachten der im vergangenen Jahr verstorbenen aktiven und passiven Mitglieder.

Im Anschluss folgte ein kurzer Rückblick des 1. Vorsitzenden über das vergangene Vereinsjahr. Wegen der Pandemie mussten sämtliche Aktivitäten des Vereins eingestellt werden und ein geregelter Probenbetrieb war ebenfalls nicht möglich. Schriftführerin Martina Nover ließ dann in ihrem Bericht zum vergangenen Vereinsjahr die wenigen Auftritte noch einmal Revue passieren. Nachdem Kassiererin Sarah Hepp ihren tadellosen Kassenbericht ablieferte, blickte Dirigent Michael Nover auf die musikalische Leistung zurück. Er konnte von wenigen „musikalischen Lebenszeichen“ berichten und ermunterte seine Musiker, die Aufgaben des kommenden Jahres mit Elan anzupacken und den Probenstart gemeinsam als Neustart zu nutzen. Jugendleiter Jürgen Steinle berichtete aus dem Bereich der Jugendausbildung und konnte einige Neuzugänge vermelden.

Anschließend fanden die diesjährigen Ehrungen statt. Lea Betz erhielt die Ehrennadel in Bronze für 10 aktive Musikerjahre. Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre wurde an Anika Hauler, Bernd Kniele, Christoph Kniele, Markus Lämmle, Christoph Rapp und Ilona Unterweger übergeben. Außerdem wurde die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre Vorstandstätigkeit an Martina Nover überreicht.

Jürgen Weber wurde in seinem Amt als erster Vorsitzender bestätigt. Martina Nover stellte sich nach 10 Jahren Tätigkeit als Schriftführerin nicht mehr zur Wahl. Für sie rückte Thomas Schindler nach. Jürgen Steinle beendete nach 12 Jahren seine Aufgabe als Jugendleiter. Ilona Unterweger konnte neu für dieses Amt gewonnen werden. Ein großer Dank ging an Martina Nover sowie Jürgen Steinle für ihren unermüdlichen Einsatz und die geleistete Arbeit über die letzten Jahre zum Wohle des Vereins. Amelie Egle, Christoph Kniele, Matthias Obert und Peter Schlichtig wurden in Ihren Ämtern als Beisitzer bestätigt und Daniel Betz wurde neu in dieses Gremium gewählt.

Jürgen Weber beendete die Sitzung mit einem Ausblick auf das kommende Vereinsjahr verbunden mit der Hoffnung, dann bei der nächsten Generalversammlung von einem „normalen“ Vereinsjahr berichten zu können.