MV Altheim ehrt 505 Jahre beim diesjährigen Adventskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause konnte der Musikverein Altheim in diesem Jahr wieder sein traditionelles Adventskonzert abhalten und konnte vor einem proppenvollen Haus konzertieren. Den Konzertauftakt gestaltete die Jugendkapelle Schemmerhofen, in der auch einige Altheimer Jungmusikanten mitspielen. Unter der sicheren Leitung von Jasmin Landthaler-Bochtler zeigten die Jugendlichen, was sie drauf haben. Eine beachtliche Leistung! Hervorzuheben das Flügelhorn-Solo „My Dream“, bei dem Wiebke Rodi mit ihrem weichen Ton glänzte. Nicht ohne Zugabe durfte die Jugendkapelle von der Bühne. Die Stücke wurden vom Geschwisterpaar Dolderer angesagt.

Unter der bewährten Stabführung von Charly Petermann übernahm der MV Altheim den zweiten Konzertteil mit einem sehr abwechslungsreichen Programm. Die Stückauswahl des Dirigenten war sehr gut gelungen und die Stückansage von Tobias Bailer informativ und unterhaltsam. Mit dem „6er-Marsch“ von Kurt Gäble, dem Jubiläumsmarsch „50-Jahre Sechser-Gemeinschaft“ endete dieser Konzertabend offiziell. Mit den Zugaben „Theresia-Polka“ komponiert vom Dirigenten Charly Petermann und der adventlichen Weise „Mentis“ wurden die stürmischen Zugabe Rufe des begeisterten Publikums erfüllt. Ein tolles Adventskonzert mit einer sehr guten musikalischen Leistung des MV Altheim.

Im Rahmen des Konzertes fanden auch die Ehrungen langjähriger verdienter Musiker statt, die von Michael Bischof vom Blasmusikkreisverband Biberach vorgenommen wurden. Die herausragende Ehrung erhielt dabei Albert Glocker für „75-jährige aktive Tätigkeit“ – eine wohl sehr seltene Ehrung für den hochverdienten, hervorragenden Klarinettisten, der damit seine aktive Laufbahn beendete.

Zwölf weitere Musikerinnen und Musiker wurden für 20 bis 50 Jahre aktives Musizieren geehrt – herzlichen Glückwunsch an alle Geehrten.