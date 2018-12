Musikverein verabschiedete Frenkel

Der Musikverein Schemmerberg lädt am Samstag, den 15. Dezember, um 20 Uhr zu einem besonderen Adventskonzert in die Festhalle in Schemmerberg ein. Dirigent Dimitri Frenkel wird sich an diesem Abend nach knapp 15 Jahren verabschieden und den Taktstock an den neuen Dirigenten Reiner Hannes übergeben.

Der Konzertabend steht unter das Motto „Dance“. Dirigent Dimitri Frenkel und seine Musiker eröffnen den Abend mit dem Titel „Musik liegt in der Luft“ von Heinz Gietz. Weiter geht es mit den Stücken „Russian Dance Suite“ von Kees Vlak, dem Walzer „The Second Waltz“ aus der Feder von Dimitri Shostakovitch und dem feurigen „Tango Surprise“ von Luigi di Ghisallo. Nach einer kurzen Pause geht es weiter „Lord oft he Dance“ von Ronan Hardiman. Eine Nacherzählung der alten irischen Legende, vom Kampf der guten Kräfte gegen den „Lord der Finsternis. Es folgt der Filmsong „Time of my life“, bevor sich Dirigent Dimitri Frenkel mit „Gangnam Style“ verabschieden und den Dirgentenstab an den Reiner Hannes übergeben wird. Letzterer hat mit den Schemmerberger Musikern „Santiano – Rock von der Küste“ und „Abel Tasman“ einstudiert und möchte sich damit bei dem Publikum und den Musikern vorstellen.