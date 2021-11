Musikverein lädt zum Herbstkonzert ein

Der Musikverein Aßmannshardt veranstaltet am Sonntag, 14. November, ein Herbstkonzert. Beginn ist um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Aßmannshardt.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Maike Biffar eröffnet das Konzert mit der „Hawkeye Overture“ von Robert Sheldon. Darauf folgen passend zur Jahreszeit das Stück „Autumn Rains“ von Patrick Roszell sowie die Titelmelodie der Muppet Show.

Die aktive Musikkapelle unter der Leitung von Bernd Biffar beginnt ihren Vortrag mit der „Symphonic episode I“ von Satoshi Yagisawa. Beim Stück „Pictures at an Exhibition“ werden die Zuhörer das „große Tor von Kiew“ hören. Mit lateinamerikanischen Elementen geht es bei „El Camino Real“ weiter.

Den zweiten Programmteil eröffnen die Musiker mit „The Legend of Maracaibo“ von José Alberto Pina. Ungarische Tänze aus dem 17. Jahrhundert sind bei „Early Hungarian Dances from the 17th century“ zu hören. Der Konzertmarsch „Take Off II“ bildet den Abschluss des Konzerts.

Die Musikerinnen und Musiker freuen sich, nach langer Pause wieder für ihr Publikum spielen zu dürfen.