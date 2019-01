Musikverein Ingerkingen feiert berühmte Komponisten

Ingerkingen (sz) - Der Musikverein Ingerkingen lädt zu seinem traditionellen Jahreskonzert am Samstag, 12. Januar in die Festhalle in Ingerkingen ein. „Musikalische Jubiläen“ lautet das diesjährige Thema des Konzertabends, zu dem die Musiker ein anspruchsvolles und zugleich unterhaltsames Programm vorbereitet haben.

Viele Komponisten feiern in diesem Jahr ein musikalisches Jubiläum, was Dirigent Michael Nover zum Anlass genommen hat, diese Künstler in ihrem Jubiläumsjahr mit der Aufführung ihrer bekannten Werke zu ehren. So wird der Abend mit der „Festmusik der Stadt Wien“ von Richard Strauss eröffnet, dessen Todestag sich im Jahr 2019 zum 70. Mal jährt. Der Tod des Walzerkönigs Johann Strauss jährt sich bereits zum 120. Mal, von diesem Komponisten steht daher der Wiener Walzer „Morgenblätter“ auf dem Programm.

Jaques Offenbach, dessen bekannte Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“ ein musikalisches Highlight des Abends bildet, würde in diesem Jahr dagegen seinen 200. Geburtstag feiern. Die Musiker Billy Joel und Ennio Morricone dürfen ebenfalls einen runden Geburtstag feiern und finden mit den Werken „The Ballad of Billy the Kid“ und dem berühmten „Lied vom Tod“ ebenfalls Eingang in das Konzertprogramm. Einen weiteren musikalischen Höhepunkt stellt eine Mischung bekannter Melodien von Glenn Miller dar.

Dirigent feiert Jahrestag

Aber nicht nur berühmten Komponisten soll an diesem Abend gehuldigt werden, auch der 200. Geburtstag des Biberacher Schützentheaters wird musikalisch thematisiert. Michael Nover hat in dem Stück „Märchenhaft“ verschiedene Melodien aus den Aufführungen der vergangenen Jahre zu einem bunten und stimmungsvollen Potpourri zusammengestellt. Nicht zuletzt möchte der Musikverein an diesem Abend aber auch seinen Dirigenten zu 20 Jahren beim Musikverein Ingerkingen beglückwünschen und diesen runden Jahrestag gebührend feiern.