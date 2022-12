Musikverein Ingerkingen beschert besinnliche Stunde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Vorabend des vierten Adventes hat der Musikverein Ingerkingen zum Konzert in die Kirche eingeladen. Vorsitzender Jürgen Weber sprach von einer Zeit, in der auch eine von Herzen kommende Musik nicht fehlen dürfe. So lud er die vielen Zuhörer ein, ihre Seele zur Ruhe kommen zu lassen und die zeitlosen Musikstücke zu genießen. Die Jungmusikanten Fabian Steinle und Jan Weber führten durch das Programm. Der neue Dirigent Johnny Rieger war verantwortlich für die musikalische Gestaltung und Leitung dieses Abends. Eröffnet wurde das Konzert mit dem Stück „Gib uns Frieden jeden Tag“. Im nächsten Stück bearbeitete Alfred Reed einen der berühmtesten Choräle des Meisters Johann Sebastian Bach „Jesu, Joy of Man’s Desiring“ in großartiger Weise für Blasorchester. Mit „Highland Cathedral“ hat Michael Korb anlässlich seiner Dudelsackvorliebe eine Melodie komponiert, die bis heute ihren Weg in die Herzen der Menschen findet. Der Italiener Ennio Morricone schrieb die Musik zum Streifen „The Mission“. Aus dieser Filmmusik kam das Stück Gabriel’s Oboe zu Gehör. Das prächtige Solowerk wurde auf dem Saxophon von Thomas Lämmle gespielt. Dirigiert wurde es von Simon Egle, der Musik studiert und sich dadurch etwas Dirigierpraxis aneignen wollte. Bei dem ruhigen Stück „Canterbury Chorale“ gab es neben Solo-Abschnitten für verschiedene Instrumente auch einige massive Tutti-Passagen, die das Blasorchester wie ein riesiges Organ erklingen lies. In der Bearbeitung von Frank Tichelis „Shenandoah“ wechselte die Stimmung des Stückes von ruhiger Besinnung, über steigenden Optimismus bis hin zu starker Begeisterung. Guido Henn komponierte das Stück „Erinnerungen an einen besonderen Menschen“, als sein Freund und Musikkamerad verstorben ist. Entstanden ist ein Solowerk für verschiedene Registersoli, die sich somit von ihrem Kameraden verabschiedeten. Mit dem Stück „Song of Adoration“ schuf Roland Kernen eine ausgezeichnete Bearbeitung für Blasorchester des Chorals „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“. Die beiden Musikstücke „Herbei oh Ihr Gläubigen“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ bildeten den Abschluss eines musikalisch friedvollen und stimmungsvollen abends. Nach dem Konzert wurde auf dem Gemeindeplatz zu Glühwein, Punsch und Gegrilltem eingeladen. Der gesamte Erlös kommt der Jugendarbeit zugute.