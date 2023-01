Musikverein Altheim gibt sein Jahreskonzert

Der Musikverein Altheim gibt am Samstag, 21. Januar, sein Jahreskonzert in der Turn- und Festhalle Altheim. Beginn ist um 20 Uhr. Sowohl mit klassischer Blasmusi, als auch mit modernen Werken will der Musikverein seine Zuhörer begeistern. Eröffnet wird der Konzertabend durch die Jugendkapelle unter Leitung von Vinzenz Jochum. Mit „A Good Start“ von Luigi di Ghisallo, Walter Tuschla „Choral Alpin“ und einem von Thiemo Kraas geschriebenen Arrangements des Hits „No Roots“ von Alice Merton, geben die Jugendlichen ihr Können zum Besten. Dirigent Bernd Marquart führt mit seinen aktiven Musikern das Konzert mit einem unterhaltsamen Programm fort. Der Musikverein Altheim beginnt mit dem von Alexander Pfluger komponierten facettenreichen Konzertmarsch „Domi Adventus“, gefolgt vom Musikwerk „Sunday Market“ von Shinýa Takahashi. Anschließend präsentieren die Musiker und Musikerinnen das mitreißende Konzertwerk „Lord Tullamore“ komponiert von Carl Wittrock, sowie das Konzertstück „Oregon“ von Jacob de Haan. Mit „80er-KULT(tour)“ hat Thiemo Kraas ein großartiges Arrangement geschaffen, welches im Anschluss aufgeführt wird. Abgerundet wird der Konzertabend mit der lässigen Rockkomposition „Straight fit“ von Thiemo Kraas.