Musik von Renaissance bis Gegenwart

Der Musikverein Aßmannshardt veranstaltet am Sonntag, 25. November, um 14 Uhr sein Kirchenkonzert in der St.-Michael-Kirche. Die Musiker unter der Leitung von Bernd Biffar eröffnen das Konzert mit dem „Prelude in the Dorian Mode“ von Antonio de Cabezón, es folgt „Traum des Oenghus“ aus der Feder von Rolf Rudin. Von Giuseppe Verdi erklingt „Dies Irae“ in einer Blasorchesterfassung. Es geht weiter im Programm mit „Schafe können sicher weiden“ von Bach und „Beyond the Horizon“ von Rossano Galante. Mit „Irish Tune from County Derry“ von Percy Aldridge Grainger und der berühmte Pilgerchor von Richard Wagner endet das Konzert. Im Anschluss sind die Besucher zu selbst gebackenen Torten und Kuchen und Kaffee in den Proberaum über dem Kindergarten eingeladen.