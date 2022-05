Mühlbachschule bei 1, 2 oder 3

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. Mai fuhr die Klasse 4b der Mühlbachschule Schemmerhofen in die Bavaria Filmstadt nach München. Drei Schülerinnen der Klasse hatten sich bei der Fernsehsendung 1, 2 oder 3 angemeldet. Nachdem der Reisebus die Klasse sicher nach München brachte, wurden leckere Butterbrezeln gegessen, welche die Bäckerei Keck sponserte. Um 10 Uhr wurden die Kandidaten empfangen. Die Mitschüler/innen konnten währenddessen Kulissen von verschiedenen Filmen anschauen. Nach einer Erklärung begann auch schon der Dreh der Sendung. Wie die Klasse 4b gewonnen hat, können Sie am 16. Oktober um 17 Uhr auf KIKA anschauen.