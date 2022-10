Mühlbachschule begrüßt 70 neue Fünftklässler

Die Einschulungsfeier der neuen Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe fünf an der Mühlbachschule in Schemmerhofen ist für alle Beteiligten ein großes und freudiges Ereignis gewesen.

Nach einem Musikstück der Lerngruppe sechs begrüßte Schulleiter Wolfgang Kirschner die neuen Schüler und ihre Eltern. Auch Bürgermeister Mario Glaser ließ es sich nicht nehmen, seine Glückwünsche persönlich zu überbringen und alle Kinder, Eltern und Verwandten im Namen der Gemeinde zu begrüßen.

Beim Theaterstück „Der Ernst des Lebens“ gaben die Schüler der Lerngruppe sechs einen humorvollen Einblick in das Leben und Lernen an der Mühlbachschule und beendeten ihre Vorführung mit dem Musikstück „Leben und Lernen im Ganzen“. Im Anschluss daran stellten sich die neuen Lernbegleiter vor und die neuen Schülerinnen und Schüler kamen auf die Bühne, um dann zum ersten Mal gemeinsam in die neue Lernlandschaft der zu gehen. Die Gäste wurden in der Zwischenzeit von Eltern der Sechstklässler mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Nach der gemeinsamen Zeit in der Lernlandschaft, in der sich die Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal in der neuen Umgebung genauer umschauen konnten, folgte ein gemeinsamer Abschluss in der Mensa.

Nach dem offiziellen Teil konnten sich die Eltern die Unterrichtsräume von ihren Kindern noch zeigen lassen und anschließend den sicherlich sehr aufregenden Tag zu Hause ausklingen lassen.