Motorradfahrerin verletzt

Schwere Verletzungen hat am Donnerstag in Schemmerhofen eine Motorradfahrerin erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 44-Jährige gegen 7 Uhr in der Ingerkinger Straße. Beim Abbiegen in die Hauptstraße kam ihm eine 30-Jährige mit ihrem Motorrad entgegen. Die übersah der Fahrer des VW. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen das Auto. Bei dem Sturz erlitt sie schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 14 000 Euro.