Motorradfahrer verletzt sich schwer

Schwer verletzt hat sich ein 54-Jähriger Motorradfahrer am Mittwoch bei einem Unfall bei Schemmerhofen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 22.15 Uhr mit seiner Honda von Biberach in Richtung Ehingen. In der Alten Biberacher Straße war ein BMW unterwegs. Dessen Fahrer bog an der Einmündung nach links in Richtung Biberach ab. Dabei achtete der 51-jährige Fahrzeuglenker nicht auf die Vorfahrt des Zweirades. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte den 54-Jährigen in eine Klinik. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Die Feuerwehr Schemmerhofen war mit drei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz. Unter anderem band sie ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten und leuchtete die Unfallstelle aus.