Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag bei Schemmerhofen gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei waren gegen 19.30 Uhr zwei Bekannte mit Motorrädern von Alberweiler in Richtung Röhrwangen gefahren. Auf halber Strecke bremste der vorausfahrende 18-Jährige sein Motorrad ab, um nach rechts in einen Feldweg einzubiegen. Der nachfolgende 21-Jährige bemerkte dies wohl zu spät und legte eine Vollbremsung hin. Um einen Unfall zu vermeiden, wich er aus und sprang von seiner Yamaha. Zu einem Zusammenstoß der beiden Motorräder kam es wohl nicht. Beim Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen. Durch Rettungskräfte wurde er in eine Klinik verbracht. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf 1000 Euro.