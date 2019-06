Mittelbiberach steigt in die Bezirksliga auf

Die Würfel sind gefallen. Der A-I-Vizemeister FC Mittelbiberach hat das entscheidende Relegationsspiel um den letzten freien Platz in der Fußball-Bezirksliga Riß mit 2:0 gegen die TSG Achstetten gewonnen und kehrt somit nach siebenjähriger Abstinenz ins Bezirksoberhaus zurück. Die TSG Achstetten dagegen muss nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Bezirksliga den bitteren Gang zurück in die Kreisliga A II antreten.

Auf dem fein präparierten Schemmerhofer Platz war der Bezirksligist in der Anfangsphase etwas aktiver, Miron Sander hatte mit einer verunglückten Volleyabnahme die erste Offensivaktion der Partie. Der bis dahin eher zurückhaltend spielende FCM kam erstmals nach zehn Minuten richtig in Fahrt, als Carsten Petzold nach einem guten Vorstoß auf der linken Seite in der Mitte keinen Abnehmer fand. Pablo Fronius hatte für die TSG nach einem Rückpass von Benjamin Speidel zu viel Rückenlage und schlenzte die Kugel weit über den Kasten (15.). Nach einer guten Spielverlagerung des nun immer besser ins Spiel findenden FCM hatte TSG-Keeper Oliver Ivancic keine Mühe bei einem Direktschuss von Benjamin Hipp, ein gutes Solo von Rainer Reisch blieb ohne Folgen. Die klar beste Möglichkeit bis dahin ging aber auf das Konto der TSG (27.), als der gut freigespielte Dominik Schmidt allein auf das FCM-Tor zusteuerte, aber am gut postierten Keeper Patrick Weiß scheiterte. Den Abpraller legte Tobias Osswald Sekunden später am Kasten vorbei. Drei Minuten später dann erneute Aufregung im TSG-Lager: Der durchgebrochene Daniel Krug wurde kurz nach der Mittellinie gefoult, die von einigen Achstetter Anhängern geforderte Rote Karte blieb aber wohl zurecht aus. Und es kam noch bitterer für die TSG.

Schmidberger trifft per Freistoß

FCM-Spielmacher Matthias Schmidberger (37.) überlistete mit einem direkt verwandelten Freistoß aus halbrechter Position TSG-Keeper Ivancic zum 1:0. „Ich habe gesehen, dass er die Torwartecke etwas aufgemacht hat. Das ist mir schon öfters so gelungen“, meinte der Torschütze augenzwinkernd nach der Partie. Die vor der Pause von der TSG noch zu sehenden restlichen Angriffe waren insgesamt zu durchsichtig angelegt, mit Beginn der zweiten Hälfte war der Bezirksligist deutlich gefährlicher. Tobias Osswald (48) jagte das Leder aber aus acht Metern nach guter Vorarbeit von Krug über den Kasten, nach Zuspiel von Osswald scheiterte Speidel alleinstehend am Mittelbiberacher Torhüter. Mitten in diese gute Anfangsphase der TSG schlug der FCM erneut zu. Der zur Halbzeit eingewechselte Fabian Zell wurde nach einer guten Ballmitnahme im Strafraum gelegt, den anschließenden, zu schwach getretenen Elfmeter von Marcin Zukowski konnte Ivanic parieren. Zwei Minuten später jubelte der FCM dann doch: Lukas Ries (53.) hielt aus 16 Metern einfach drauf, Ivancic war noch am Ball, konnte das 2:0 aber nicht verhindern. Was folgte, waren zu hoch angesetzte Schüsse von Florian Geiselmann und Osswald, bei einer Direktabnahme von Speidel nach Vorarbeit war Weiß erneut auf dem Posten, ebenso in der Eins-gegen-Eins-Situation gegen Speidel. Der FCM hatte bei Kontern gegen die nun etwas entblößte TSG-Abwehr Chancen durch Fabian Zell und Lukas Ries.

Nach dem Abpfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichters David Kaiser aus Erlenmoos sammelte sich der Sieger im Kreis und stimmte alte Fußballlieder an. FCM-Spielertrainer Marcin Zukowski bekannte nach der Partie: „Die dienstägliche Relegationspartie hat uns doch mehr zugesetzt, als wir gedacht haben. Ein Glückwunsch an die Mannschaft. Es wäre ungerecht gewesen, wenn wir für unseren Aufwand nicht belohnt worden wären. Unser Torwart Patrick Weiß hat überragend gehalten.“ FCM-Abteilungsleiter Marc Eberle war nach der Partie glücklich: „Es war nicht unser bestes Spiel, aber das ist heute egal. Jetzt wird erst mal gefeiert.“ Im Lager der unterlegenen TSG fasste Trainer Werner Böhringer die Niederlage schnell zusammen: „Wir hatten genug Chancen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Insgesamt hatte Mittelbiberach den größeren Willen, das Spiel für sich zu entscheiden. Wir sind maßlos enttäuscht.“ Auch TSG-Angreifer Daniel Krug hatte mit der Niederlage zu kämpfen: „Wir haben in den zwei Spielen zuvor so gut gespielt und uns die Relegation verdient. Bitter ist es dann, wenn man diese Chance nicht nutzt und absteigt.“ Der FCM führte die Relegations-Bilanz der letzten Jahre nahtlos fort: Zum vierten Mal in Folge hatte sich ein A-Ligist im Entscheidungsspiel gegen den Bezirksligisten durchgesetzt.