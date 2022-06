Mit einer Blutspenden bis zu drei Verletzten helfen

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet am Freitag, 24. Juni, um Blutspenden. Von 14.30 bis 19.30 Uhr kann in der Mehrzweckhalle Aßmannshardt, Im Täle 50 in Schemmerhofen, Blut gespendet werden.

Die Versorgung mit Spenderblut sei aktuell nicht gesichert, teilt das DRK in einem Schreiben mit. Daher wird dringend zur Blutspende aufgerufen. Aufgehobene Corona-Restriktionen und die damit verbundene höhere Mobilität der Menschen innerhalb der Urlaubszeit wirken sich negativ auf die Zahl der Blutspenden aus, heißt es.

Nur eine Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen sind nur bis zu 4 Tage haltbar) sind Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender/innen angewiesen.