Missionskreis plant Wurstverkauf zugunsten von drei Projekten

Der Missionskreis Schemmerberg sagt wegen der Coronapandemie sein Missionsfest in der gewohnten Form in diesem Jahr ab. Geplant ist aber ein Festwurstverkauf am Freitag, 2. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Schlachthaus in Schemmerberg. Das teilt der Missionskreis mit.

Es sei schade für die Gemeinde und die vielen Besuchern, dass das Missionsfest, ein Fest der Begegnung mit Gottesdienst und gemeinsamen Essen und Trinken bei freundschaftlichen Gesprächen, wegen der Coronapandemie nicht stattfinden könne, schreiben die Verantwortlichen des Missionskreises in ihrer Pressemitteilung. Um die Folgen gegenüber den Missionspartnern aber etwas abzumildern, ist geplant Wurstwaren aus eigener Schlachtung zu verkaufen. Der Missionsfestwurstverkauf findet am Freitag, 2. Oktober, unter Einhaltung der Hygienebestimmung von 15 bis 18 Uhr im Schlachthaus in der Bahnhofstraße in Schemmerberg statt. Zudem hat der Missionskreis für Spenden zugunsten der Missionspartner ein Spendenkonto bei der Kirchenpflege Schemmerberg eingerichtet.

Zu den Missionspartnern des Missionskreises zählen die Reuter Franziskanerinnen mit ihren Stationen in Indonesien. Dort gehen inzwischen 110 indonesische Schwestern den Weg zu einer eigenständigen Gemeinschaft. 26 Schwestern in der Ausbildung sind dabei, in die Ordensgemeinschaft hinein zuwachsen. Sie sind Hebammen, Krankenschwestern, Erzieherinnen und Lehrerinnen an verschiedenen Schularten. In fünf Polikliniken, einem Krankenhaus, Kindergärten und Internaten sowie dem Kinderdorf in Hiliweto trägt die Ordensgemeinschaft Verantwortung. Darüber hinaus arbeiten Schwestern in weiteren Bereichen auch ohne Leitungsfunktionen. „Die Schwestern tun, was sie können, um von ihrer Hände Arbeit leben zu können, doch für viele soziale Projekte sind sie weiterhin auf die Unterstützung aus Deutschland angewiesen“, teilt der Missionskreis mit.

Weltweit tätig sind die Steyler Missionsschwestern vom Dreifaltigkeitskloster in Laupheim. In Afrika engagieren sie sich im Gesundheits- und Bildungswesen für Kinder, Jugendliche und Frauen. Die Schwestern engagieren sich gegen die Beschneidung von Frauen. Ein weiterer Schwerpunkt der Steyler Schwestern ist die Flüchtlingsarbeit in Griechenland. Der dritte Partner des Schemmerberger Missionskreises ist der indische Pater Cyril Anand. Viele Christen sind in Indien Kastenlose, also Rechtlose, sie stehen ganz unter in der Rangliste. „In der Coronazeit haben diese Menschen keine Gelegenheit, an Arbeit und somit an Lohn zu kommen. Die katholische Kirche macht die Unterschiede der verschiedenen Kasten nicht mit und wird angefeindet“, so der Missionskreis. Durch Schulbildung können sich diese Menschen wehren, ihre Rechte wahrnehmen und werden selbstbewusst. Pater Cyril setzt sich dafür ein.

Der Missionskreis möchte auch in dieser schwierigen Zeit seinen Missionspartnern die Treue halten und sie unterstützen.