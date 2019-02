Michael Mast übernimmt CDU-Vorsitz von Rapp

Die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes haben in ihrer Jahreshauptversammlung Hans Rapp zum Ehrenvorsitzenden und Michael Mast als Nachfolger zum Vorsitzenden ernannt.

Der Zeitpunkt, den Vorsitz nach elf Jahren des CDU-Gemeindeverbands Schemmerhofen in jüngere Hände zu geben, sei richtig, sagte Hans Rapp. Vor einigen Wochen hat er mit zahlreichen Gästen seinen 80. Geburtstag gefeiert. „Ihm lag die Politik schon in jungen Jahren am Herzen und daran hat sich bis heute nichts geändert“, betont der zweite CDU-Vorsitzende Josef Bosshart.

Auch habe Rapp sich in seinen 41 Jahren Zugehörigkeit zur CDU in „bemerkenswerter Weise in vielen politischen Ämtern erfolgreich eingebracht. Selbst heute noch ist er das Zugpferd in der CDU-Senioren-Union des Bezirksverbands“, erklärt Bosshart. Dieses Engagement würdigte der Stellvertreter im Namen aller Mitglieder mit der einstimmigen Wahl Rapps als Ehrenvorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Schemmerhofen.

Nach der von Bürgermeister Mario Glaser vorgenommen Entlastung, übernahm der Bundestagsabgeordnete Josef Rief die Organisation der Wahlen: Auf die Stelle als Vorsitzender hatte sich Michael Mast (36 Jahre) beworben. Sein Interesse gelte einer Balance der politischen Mitte in der CDU, betonte er. Wichtig sei ihm, in Zukunft mehr junge Bürger und Frauen für die politische Arbeit im Gemeindeverband durch attraktive Veranstaltungen zu gewinnen. Letztendlich aber lebe die Politik auch vom Engagement des Bürgers, deshalb rief Mast zur Wahl auf bei der Europawahl und den Kommunalwahlen am 26. Mai. In der anschließenden Abstimmung wurde Masteinstimmig als künftiger Vorsitzender gewählt.