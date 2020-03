Martin Landthaler zum Ehrenmitglied ernannt

Der Höhepunkt der Mitgliederversammlung des Sportvereins Schemmerberg kam für den Protagonisten überraschend. Gegen Ende der Versammlung bat Jürgen Barthold, Vorsitzender des Gesamtvereins, Martin Landthaler nach vorne, um ihm die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.

Landthaler ist seit 1979 im Verein aktiv, war unter anderem von 1987 bis 2001 Vorsitzender. Der Verein sei zu „beglückwünschen für einen Menschen, der immer für die Allgemeinheit da war“. So leitete Matthias Brugger, Vertreter Fachverbände im Sportkreis Biberach, seine Laudatio auf Landthaler ein. Brugger würdigte Landthaler zudem mit der Landesehrennadel in Gold des Württembergischen Landessportbunds (WLSB).

Auch ansonsten verlief die Versammlung des rund 600 Mitglieder starken Vereins harmonisch. Kassierer Sascha Knab berichtete von einem satten Jahresüberschuss und bilanzierte letztlich: „Die Finanzsituation ist mehr als gut.“ Beschäftigt hat den Verein in den fünf absolvierten Ausschusssitzungen unter anderem die EU-Datenschutz-Grundverordnung, was bei der Versammlung in die Anpassung der Vereinssatzung mündete. Ebenfalls einstimmig votierten die Mitglieder für eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge. So zahlen Erwachsene nun 20 statt 19 Euro im Jahr. Damit befinde sich der Verein aber nach wie vor unter den genügsameren Vereinen, wie auch Brugger feststellte.

Derweil ergaben die Wahlen einige Veränderungen im Vorstand. Während Kassierer Knab sich wieder zur Verfügung stellte und einstimmig wiedergewählt wurde, traten der stellvertretende Vorsitzende Stefan Grözinger und Beisitzer Alfred Maier nicht mehr an. Michael Kopf erklärte sich bereit, Grözingers Nachfolge anzutreten. Derweil verzichtete der Vorstand auf die Wahl eines zweiten Beisitzers. Somit besetzt der wiedergewählte Gunter Nagel den satzungsgemäß einzigen notwendigen Beisitzerposten. Die weiteren Ämter standen nicht zur Wahl.

Bei den Berichten der einzelnen Fachschaften blickte Thorsten Schlager, Abteilungsleiter bei den Fußballern, auf einen Spielbetrieb mit sieben Jugendteams. Von den Bambini bis zur A-Jugend verzeichnen die Schemmerberger gemeinsam mit dem SV Altheim 68 Kinder und Jugendliche. Von der C- bis zur A-Jugend verstärken zudem Spieler aus Maselheim, Äpfingen, Baltringen, Sulmingen und Maselheim die Spielgemeinschaft. Bei den Aktiven sieht Schlager das Potenzial mit Rang sieben in der Kreisliga A trotz großer Fortschritte unter dem Trainertrio nicht ganz ausgeschöpft und führte die Trainingsbeteiligung als möglichen Grund an. Als Entlastung des Platzwarts Günter Kleinheinz entschied sich der Verein für die Anschaffung eines Mähroboters, der die beiden Rasenplätze in Schuss halten soll.

In der 187 Mitglieder starken Tennisabteilung berichtete die Vorsitzende Carina Schütt von einem Aufstieg sowie einem Abstieg in der vergangenen Saison, in der neun Teams am Start waren. Während die Damen eine Klasse tiefer antreten müssen, stiegen die U18-Junioren auf. In der kommenden Saison meldet die Tennisabteilung zwar keine U10 und U12 mehr, dafür aber nun zwei U14-Knabenteams und eine Hobby-Mixed-Mannschaft. Den Problemen in der Nachwuchsgewinnung begegnet der Verein mit verschiedenen Aktionen, unter anderem Schnupperkursen.

Nachwuchsprobleme kennt die Abteilung Freizeitsport nicht. Die stellvertretende Abteilungsleiterin Ursula Bottenschein berichtete bei derzeit 269 Mitgliedern (117 Erwachsene und 152 Kinder) von einem stetigen Wachstum. Das Vereinsleben bestimmen neben dem großen Kursangebot auch gesellschaftliche Aktivitäten. Zudem wurden 16 Sportabzeichen abgelegt.