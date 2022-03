Marlies Blume: „Des wär mei zwoits Wohnzemmr“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 27. März wurde in Schemmerberg der KUNSTschalter Schemmerhofen – eine Initiative von Dorfkultur Schemmerberg und Via-Training Ulm - eröffnet. Nach der feierlichen Einweihung durch Pfarrer Yomi, Bürgermeister Mario Glaser und Ortsvorsteher Anton Hinsinger, dem Ulmer Kulturagenten Karl Philipp Engelland, Projektleiterin Andrea Tiebel-Quast sowie Andreas Koch als Vorstand von Dorfkultur sind nun die Weichen für das neue Begegnungszentrum gestellt und die Räume ihrem neuen Zweck übergeben. Großartige Unterstützung erhielt die Eröffnungsfeier durch die Koordinatoren, die zukünftig verschiedene Kulturveranstaltungen in Schemmerhofen umsetzen werden.

Moderatorin Marlies Blume, alias Heike Sauer, brachte dem Publikum auf ihre schwäbische Art den Begriff Kunst näher. Die „Pink Lady“ brachte die Besucher mit ihren wortgewandten Sätzen zum Lachen und gleichzeitig dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Zu den Schemmerbergern meinte sie, auf die örtliche Nähe zum Projektraum bezogen: „Wenn i eich wär – wär des mei zwoits Wohnzemmr“.

Das „Knudsen Fessele Streit-Trio“ mit Lea Knudsen am Mikrofon, Joe Fessele am Piano und Norbert Streit am Saxophon, führte musikalisch durch das Programm und unterhielt die Gäste mit einer spannenden Mischung aus Jazz-, Latin- und Soul-Musik nach dem Motto „Liebe und Leidenschaft“. In einer kleinen Ausstellung konnten Fotografien von Carmen Schanz betrachtet werden. Entertainer Jo Brösele fertigte Schnellkarikaturen.

Das Programm für das zweite Quartal ist bereits gedruckt. Am 1. April geht es mit Cafe „Repair & Share“ – kommunikativ, gemütlich, nachhaltig – los. Ab 4. April startet immer montags das Atelier „Plan A“ mit der bildenden Künstlerin Andrea Tiebel-Quast. In diesen kreativen Stunden werden verschiedene Workshops angeboten. Es können währenddessen Techniken in Malerei, Collage, Skulpturen und das Fotografieren erlernt werden.

Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Programms „FreiRäume“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und der Gemeinde Schemmerhofen. Das Programm, Informationen und Inspirationen sind auf https://www.kunstschalter-schemmerhofen.de zu finden.