Mann wird bei Schlägerei verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang Unbekannter einen 20-Jährigen mehrmals mit der Faust geschlagen. Wie die Polizei Laupheim berichtet, lehnte ein 20-Jähriger gegen 2.30 Uhr an einer Mauer in der Bahnhofstraße. Dann soll eine vierköpfige Gruppe von Männern auf ihn zugekommen sein. Diese sollen ihn zunächst verbal beleidigt haben. Ein Mann aus der Gruppe soll den 20-Jährigen im weiteren Verlauf mehrmals mit der Faust geschlagen haben. Die vier Männer liefen dann Richtung Bahnübergang und Industriegebiet. Der leicht verletzte 20-Jährige suchte eine Klinik auf, um seine Verletzungen behandeln zu lassen.

Der Unbekannte soll etwa 18 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und spricht schwäbischen Dialekt. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen oder schwarzen Kapuzenpulli, einer langen dunklen Jeans und schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle. Der Mann soll braune, kurze Haare haben, die zu einer Undercut-Frisur auf beiden Seiten geschnitten waren. Die Polizei Laupheim bittet Zeugen um Hinwiese unter der Telefonnummer 07392 / 963 00.