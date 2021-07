Mann beleidigt Passanten und wirft mit Stein

Ungebührlich zeigte sich ein 34-Jähriger am Montag bei Altheim.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Betrunkener gegen 10 Uhr in Laupheim auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ulmer Straße. Dort soll er Passanten beleidigt haben. Gegen 12.30 Uhr fiel der Mann dann an der Straße zwischen Schemmerhofen und Altheim auf: Dort soll er mehrere Verkehrsteilnehmer angesprochen haben.

Einen Kradfahrer soll der 34-Jährige beleidigt haben. Später soll der Mann in Altheim einen Passanten beleidigt und bedroht haben. Dabei hätte er auch einen Stein geworfen. So die ersten Erkenntnisse. Die Polizei kam und machte den Mann dingfest. Später kam er wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun für seine Taten verantworten. Die Polizei Laupheim (07392/96300) ermittelt und sucht dabei auch weitere Geschädigte.