Mühlbachschule wird laut Gemeinde pünktlich fertig

Die Mühlbachschule werde pünktlich zu den Sommerferien dieses Jahr fertig, das war die Kernbotschaft die Bürgermeister Mario Glaser in der Gemeinderatssitzung am Dienstag im Gepäck hatte. Er gehe fest davon aus, dass bereits in den Ferien die Räume bezogen werden können. Auch die Schulturnhalle werde dann wieder zur Verfügung stehen. Von dem Zeitplan ausgenommen seien zwei Grundschulklassenräume im 60er-Jahre-Bau, die noch bis zu den Ferien belegt seien. Auch die Gestaltung der Außenanlagen könnte sich noch verzögern.

Der Gemeinderat hat außerdem die Ausstattung der Fachräume für Chemie, Biologie und Physik sowie für die Werkräume vergeben. Den Zuschlag für die Werkräume samt Möbel und Werkzeuge hat die Firma WPO aus Illertissen erhalten zum Angebotspreis von rund 87 000 Euro. Auf diese Ausschreibung sei lediglich ein Angebot eingegangen, erklärte Architekt Tim-Felix Kilian.

Deutlich über dem veranschlagten Budget liegt das Angebot für die Ausstattung der Fachklassen mit ebenfalls nur einem Angebot der Firma Hohenloher zum Preis von 286 900 Euro. Dennoch haben die Räte auch dafür grünes Licht gegeben. Im Haushalt waren für die Maßnahme eigentlich nur 196 000 Euro vorgesehen. Die Preissteigerung ergebe sich vor allem aus der Tatsache, dass viele Firmen stark ausgelastet seien und komplexere Ausstattung angeboten worden sei, als zunächst geplant, erklärte Kilian. Zugleich zeigte er mögliche Einsparpotenziale auf, von einer günstigeren Schrankwand und einer anderen Medienversorgung. Gemeinderätin Brigitte Bertsch mahnte an,mit der Schule nach sinnvollen Sparmöglichkeiten zu suchen. Bürgermeister Glaser lobte allen voran die Schulleitung, die sich „sehr kompromissbereit und lösungsorientiert“ gezeigt habe, und zahlreiche Lehrer, die viel Zeit für die Überlegungen zur Schulsanierung geopfert haben.