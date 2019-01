Mühlbachschule stellt ihr Profil vor

Am Sonntag beschließt die FDP ihr Programm für den Europawahlkampf – und tritt in die heiße Phase des Wahljahrs 2019 ein. Katja Suding, seit 2013 stellvetretende Parteivorsitzende und seit 2017 Vize-Fraktionschefin im Bundestag, sprach vorher im Interview mit Hendrik Groth und Sebastian Heinrich über die Allianz mit Emmanuel Macron, über Vergleiche zwischen AfD und Grünen – und darüber, wie die FDP Steuersenkungen und soziale Gerechtigkeit vereinbaren will.