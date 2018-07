Bei einem Unfall hat sich am Donnerstag bei Schemmerhofen ein 58-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, mähte der Mann kurz vor 21 Uhr mit einem Aufsitzrasenmäher eine Wiese zwischen Schemmerhofen und Schemmerberg. An einem steilen Stück kippte der Mäher plötzlich zur Seite. Der 58-Jährige geriet dabei unter das Fahrzeug und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.