Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall in Schemmerhofen

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch in Schemmerhofen nach Angaben der Polizei einen Unfall verursacht und sich nicht um den Schaden gekümmert.

Gegen 9 Uhr fuhr ein 54-jähriger Fiat-Fahrer in der Biberacher Straße, als auf Höhe Sträubenwiesen ein unbekannter Laster plötzlich in die Biberacher Straße einfuhr und dabei die Vorfahrt missachtete. Der Fahrer des Fiat musste bremsen und wich nach rechts aus. Dabei beschädigte er sein Vorderrad. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Dabei soll es sich um einen Lkw mit weißem Führerhaus und schwarzer Pritsche gehandelt haben. Den sucht nun die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Laupheimer Polizei, Telefon 07392/96300, zu melden.