Liederkranz freut sich über tolle Stimmung beim Weinfest

Eine gut besuchte Festhalle und gute Stimmung hat der Liederkranz Schemmerberg mit seinen drei Chören bei seinem Weinfest verzeichnet.

Die Veranstaltung eröffnete der Kinderchor Chorkids mit Liedern aus den Musicals „Die Schöne und das Biest“, „Das Dschungelbuch“ sowie „Pocahontas“. Unter der Leitung von Carina Lebherz, die den Chor auch am Klavier begleitet hat, haben die Kleinsten ein tolles Programm präsentiert. Weiter im Programm führte der Jugendchor Kuimba unter der Leitung von Ute Davis und Laura Hochdorfer. Die Mädels zeigten ihr textsicheres Können mit Liedern wie „Always look on the bright side of life“, „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“, „Wanderlust“ und „Alt wie ein Baum“ und“, ergänzt um lustige Vorträge zu den ausgewählten Liedern. Großen Beifall erhielten die drei Chöre für das gemeinsame Lied „Singing all together“, das im Kanon gesungen wurde.

Für Begeisterung sorgte auch der gemischte Chor Cantiamo unter der Leitung von Dorothea Werner und am Klavier begleitet von Carina Lebherz mit Liedern wie „Hit the Road Jack“, „Barbar’ Ann“, „Happy and free“, sowie „Liebeskummer lohnt sich nicht“ und „Horch was kommt“. Einige Sänger und Sängerinnen erwiesen sich zudem als hervorragende Schauspieler.

Zudem wurde der Abend mit einigen gespielten Witzen gewürzt. Mit Witz und Charme führten Albert Bayer und Reiner Lebherz durchs Programm.