Laupheimer Tischtennis-Nachwuchs ist in Schemmerhofen erfolgreich

Unter strengen Abstands- und Hygieneregeln hat der Bezirk Donau am vergangenen Wochenende in Schemmerhofen die Bezirksmeisterschaften der Jugend 11 bis 18 ausgetragen.

Vom TSV Laupheim gingen insgesamt zwölf Jugendliche an den Start. Damit stellte der TSV das größte Teilnehmerfeld.

Samstags spielen die Jungen 12 bis 14

Am Samstag spielten in der Turnierklasse Jungen 12 Noel Roppelt, in Jungen 13 Edward Pister, Leon Werner und Luka Andrijevic sowie in Klasse Jungen 14 Lennard Heidt, Alex Haar, Adam Nehila. Folgende Platzierungen wurden erreicht:

Jungen U13: Edward Pister wurde erstmals Bezirksmeister und Leon Werner erreichte bei seiner ersten Teilnahme an einer Bezirksmeisterschaft sensationell Platz 3.

Jungen U14: Den dritten Podestplatz erklomm Routinier Lennard Heid, er besiegte im Spiel um Platz 3 seinen Mannschaftskameraden Alex Haar, den Viertplatzierten. Alle anderen Laupheimer überstanden die Vorrunde nicht.

TSVlerinnen erklimmen obere Podestplätze

Am Sonntag wurden die Turnierklasse Mädchen U18 sowie die restlichen Jungen-Jahrgänge ausgetragen.

Für den TSV Laupheim waren Pauline Kleber und Tessa Skuthan bei den Mädchen am Start. Sie erklommen mit Platz 2 und 3 obere Podestplätze.

Rico Massmann holt den Meistertitel

Bei den Jungen U18 entschied der 17-jährige Laupheimer Rico Massmann alle Spiele für sich und wurde verdient Bezirksmeister. Rafael Konradi und Edward Pister, angespornt vom Titelgewinn in der niedrigeren Jahrgangsstufe U13, überstanden dieses Mal die Vorrunde nicht.

Auf die Doppelkonkurrenz wurde coronabedingt erstmals verzichtet.

In die Saison 2020/2021 sind derzeit lediglich die Jungen U18 I in der Landesklasse gestartet. Im Vorjahr noch knapp die Klasse gehalten, läuft es derzeit um Längen besser, heißt es von Vereinsseite.

Nach drei Spielen mit zwei unerwarteten Siegen belegen die Jungs derzeit Platz 3. Am kommenden Wochenende treten sie in Aulendorf an.