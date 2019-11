Last-Minute-Niederlage gegen Hoffenheim

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben zum Hinrundenabschluss in der Fußball-Bundesliga Süd im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:2 (0:1) verloren. Für den SVA war es nach acht Siegen in Folge die erste Niederlage in der laufenden Saison. Vor 290 Zuschauern fiel das entscheidende Tor für Hoffenheim in der 79. Minute.

Trotz der Niederlage schloss der SV Alberweiler die Hinrunde als „Herbstmeister“ ab und belegt nach neun Spieltagen Tabellenplatz eins mit 24 Punkten, gefolgt vom SC Freiburg (ebenso 24 Zähler).

Im Spiel gegen Hoffenheim hatte der SVA bereits kurz nach dem Anpfiff die erste Torchance. Julia Stützenberger scheiterte an TSG-Keeperin Lena Locher. In der 16. Minute vereitelte SVA-Keeperin Pauline Renz das 0:1. TSG-Torhüterin Locher lenkte einen Schuss von Mia Eickmann über die Latte (24.). Kurz vor der Pause lochte dann Ann-Sophie Braun zum 1:0 für Hoffenheim ein (37.).

Kopf besorgt verdienten Ausgleich

In Halbzeit zwei setzte der SVA Hoffenheim früh unter Druck. Stützenberger (48.) und Kristina Halcinova (49.) verpassten es, das 1:1 zu markieren. Auf der Gegenseite parierte SVA-Torhüterin Renz gut gegen Ilire Shala (52.). Den verdienten Ausgleich für den SVA besorgte Kapitänin Julia Kopf auf Vorarbeit von Susen Kiesel mit einem Schuss aus 16 Metern (54.). Alberweiler drängte nun auf den zweiten Treffer. Eickmanns 16-Meter-Schuss strich knapp am TSG-Tor vorbei. In Minute 62 setzte Kopf einen Eckball an den Außenpfosten. Glück hatte der SVA, als Jana Erdle den Abschluss von Lina-Marie Müller noch auf der Torlinie klären konnte (66.). SVA-Flügelspielerin Maria Seemann vergab eine Doppelchance (76.).

Dann brachen die spielentscheidenden Minuten an. Alberweiler bekam einen Eckball zugesprochen (78.), dieser gelangte drei- bis viermal zu einer SVA-Spielerin, jedoch konnten alle Schussversuche seitens Hoffenheim abgeblockt werden. Letztlich landete die Kugel bei TSG-Keeperin Locher. Diese spielte den Ball schnell nach vorn und nach einer Kombination über drei Stationen tauchte Braun allein vor dem SVA-Tor auf und erzielte das 2:1 für Hoffenheim.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollten am Schluss das zweite Tor erzielen, waren dann hinten offen und haben selbst das zweite Gegentor kassiert“, analysierte SVA-Trainer Dominik Herre nach der Partie. „So verlieren wir eine Begegnung, in der wir einfach auch mal mit einem Punkt zufrieden hätten sein sollen. Ein Unentschieden wäre für mich das gerechte Ergebnis gewesen, jedoch hat Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht und dann am Schluss eiskalt zugeschlagen.“ Gleichzeitig war es die erste Heimniederlage des SVA seit dem 13. Oktober 2018 (0:1 gegen den FC Bayern). Nun empfängt der SVA als Tabellenführer im ersten Rückrundenspiel den Tabellenzweiten SC Freiburg. Anpfiff ist am Samstag, 23. November, um 14 Uhr in der Hessenbühl-Arena in Alberweiler.