Für den Ausbau leistungsfähiger Internetverbindungen erhalten laut Mitteilung des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU) der Landkreis Biberach 95 820 Euro und die Gemeinde Schemmerhofen 402 150 Euro Landesmittel.

In der Gemeinde Schemmerhofen wir mit den Landesmitteln die Mitverlegung von Kabelschutzrohren im Ortsteil Alberweiler unterstützt. Bereits im vergangenen Monat hat die Gemeinde hierfür eine Förderung in Höhe von 240 765 Euro erhalten.

Der Landkreis investiert die Landesmittel in den Ausbau des Backbonenetzes, also eines überregionalen Netzes zur Verbindung der Städte und Gemeinden im Landkreis Biberach untereinander. Konkret fließt das Geld in die Mitverlegung von Kabelschutzrohren in der Gemeinde Eberhardzell in der Schulstraße (Ortskern bis Allgaierhof) und zwischen den Ortsteilen Hetzisweiler und Mühlhausen.

„Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in unserer Region ist für Privatpersonen, Gewerbe und Landwirtschaft gleichermaßen wichtig“, sagte der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger. Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) sagte: „Das Land bleibt starker Partner, bereits drei Jahre in Folge haben wir den Breitbandausbau jeweils mit mehr als 100 Millionen Euro unterstützt. Daran wollen wir anknüpfen.“