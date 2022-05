Lagerfeuer gerät außer Kontrolle – Schuppen fängt Feuer

In Schemmerhofen hat es in der Maiennacht gebrannt. Die Feuerwehr Schemmerhofen wurde um 2.18 Uhr in der Nacht zu einem Brand beim alten Bahnhof in Schemmerhofen alarmiert. Durch ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer geriet ein Schuppen in Brand. Die Einsatzabteilung Schemmerhofen war mit drei Fahrzeugen vor Ort, löschte den Brand und verhinderte das Übergreifen auf einen nahegelegenen Holzlagerplatz. Die Feuerwehr war rund 1,5 Stunden im Einsatz, die Polizei aus Laupheim war ebenfalls vor Ort und nahm Ermittelungen auf.