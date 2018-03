Der Februarkurs der Skiabteilung des SV Schemmerhofen hat dieses Jahr in wieder Ehrwald stattgefunden. Der Kurs richtete sich an fortgeschrittene Ski- und Snowboardfahrer. Eine Woche zuvor erlebten die Teilnehmer der Skitour auf das Riedberger Horn einen abwechslungsreichen Skitourtag. Petrus verwöhnte die Sportler mit Sonnenschein und Neuschnee. Start der Skitour war in Grasgehren. Nach der Abfahrt stärkten sich die Sportler im Berghaus Schwaben. Als weitere Termine sind unter anderem eine Skitour auf die Hintere Steinkarspitze am Sonntag, 25. Februar, geplant sowie ein zweitägiger Ski- und Snowboardkurs für Fortgeschrittene am 3. und 4. März sowie eine Ausfahrt am 17. März nach Warth.