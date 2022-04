Kunst-Workshop im Kunstschalter

Am Montag, 25. April, beginnt der Workshop „Plan A“ im Kunstschalter Schemmerhofen. Unter der Anleitung von Andrea Tiebel-Quast (Foto) sowie anderen Künstlern oder Designern können Teilnehmer Techniken in Malerei, Zeichnung, Collage, Bau von Skulpturen und Fotografieren lernen, teilen die Verantwortlichen mit. In kreativen Stunden soll eine Vielzahl Bilder aus aktuellen Projekten, Veranstaltungen, Workshops, die im Kunstschalter stattfinden werden verarbeitet. Großes Thema sollen der Mensch und die Heimat werden. Die Beteiligten wollen alte Relikte, Fotos oder geschichtsträchtige Informationen aus dem Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank, aus dem heimatlichen Risstal und dem ländlichen Raum, der Gemeinde Schemmerhofen sammeln und in verschiedenen künstlerischen Techniken verarbeiten. „Plan A“ findet bis einschließlich 23. Mai jeweils montags von 18.30 bis 20.30 Uhr statt.