Küchenzentrum Marchtal spendet für DRK-Angebot „Glücksmomente“

Das Küchenzentrum Marchtal in Schemmerhofen hat 500 Euro an den DRK-Kreisverband Biberach für das gemeinnützige Angebot „Glücksmomente“ gespendet. Mit „Glücksmomente“ erfüllt das DRK Biberach und ein Team aus ehrenamtlichen Helfern unheilbar kranken Menschen jeden Alters einen besonderen Wunsch.

Beispiele sind Tickets für ein Fußballspiel, eine Kaffeetafel am Bodensee oder eine Ausfahrt in die Berge. Aber auch weiter entfernte Ziele wie eine Fahrt nach Südtirol oder an die Nordsee konnten erfüllt werden, heißt es in einem Bericht der Verantwortlichen. Das Angebot des DRKs wird ausschließlich aus Spendenmitteln finanziert.

„In diesem Jahr spenden wir insgesamt 6000 Euro an die DRK-Ortsvereine rund um unsere vier Standorte, aufgeteilt zu jeweils 500 Euro“, sagt Martin auf der Maur, Fachberater beim Küchenzentrum Marchtal. „Glücksmomente berührt uns, weil das DRK Betroffenen und Angehörigen einen besonderen Moment in einer schwierigen Zeit schenkt.“