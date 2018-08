Kriegerkameradschaft Schemmerhofen gedenkt Gefallener

Die Kriegerkameradschaft Schemmerhofen feiert im September ihr 140-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie 1878, nach den Erfahrungen aus dem Deutsch-Französischen Krieg. Doch prägend für den Verein waren vor allem die darauffolgenden Weltkriege.

Hans Rapp erinnert sich noch genau an den Tag, als der Krieg zu ihm kam. Seine Erinnerung bewahrt er in der Garage auf: einen alter BMW-Motor von einem Jagdflugzeug. In einer Holzkiste lagert zudem ein Stück einer Kanone. „Es ist fürchterlich, wenn man das sieht“, sagt er heute – beinahe so, als würden die Bilder wieder lebendig: Es war der 18. März 1944, der fünfjährige Hans Rapp spielte draußen, Mutter und Großvater luden Mist auf. Am Himmel war das Dröhnen eines Bombergeschwaders zu hören. Plötzlich tauchten am Himmel über Britschweiler zwei Jäger auf, ganz tief flogen sie, verfolgten sich, dann stieg Rauch auf, ein Flugzeug sackte ab. „Da hab ich einen Riesenkrach gehört“, erzählt Rapp. Fast senkrecht stürzte der Flieger in den Ackerboden, der Pilot verstarb.

Wrackteile und Motor gefunden

Knapp 50 Jahre später wurden aufgrund von Rapps Aufschrieben die Wrackteile und der beschädigte Motor gefunden. „Das hätte ich nie gedacht“, erzählt er. Der Motor sei eine Erinnerung an eine grausame Zeit. Die Bomberverbände und Jagdflugzeuge hätten der Bevölkerung „Angst und Schrecken“ eingejagt. „Bis dahin hatten wir immer vom Krieg gehört, ihn aber nicht gesehen“, erzählt Rapp. Was danach folgte, war noch schlimmer: Rapp musste gar mit ansehen, wie die Panzer der Alliierten anrollten, unter dem Kugelhagel Fenster zu Bruch gingen und Soldaten in das Familienhaus eindrangen, weil sie einen Deutsche Soldaten im Haus vermuteten.

Der Krieg war für Rapp, wie für viele Jungen in seinem Alter, bald allgegenwärtig. In seiner Familie waren fast alle Männer im Krieg, sein Vater wurde in Russland schwer verwundet und starb Jahre später an Folgen. In Biberach musste Rapp die Kriegstrümmer sehen. „Da hab ich mir gedacht, es darf nie wieder Krieg gegen. So eine Katastrophe ist einfach sinnlos.“

Die Erinnerung an diese Zeit hoch zu halten, sei Aufgabe der Kriegerkameradschaft. Allein bis 1945 seien knapp 100 Mensch aus Schemmerhofen gefallen. „Ein herber Verlust“, sagt Rapp. Er sei dem „Herrgott dankbar“, dass seitdem in Deutschland Friede herrsche. „Wichtig ist, dass die Jugend von heute auch mitbekommt, welche Folgen die Kriege gehabt haben.“ Auch dafür setze sich der Verein ein, ebenso wie für die Gräberfürsorge der Gefallenen.

Ihm gehe es gewiss nicht darum, die Soldaten zu Helden zu stilisieren. „Die wenigsten sind damals freiwillig in den Krieg gegangen“, sagt er. Und Deutschland habe die Kriege schließlich angefangen. „Wir haben unsere Kriegsgegner angegriffen.“ Das dürfe nicht vergessen werden. Rapp vermeidet bewusst das Wort „Feinde“. „Feinde“ seien die anderen Nationen nur aus Sicht der Nazis gewesen. Er erinnere sich daran, dass es schon bald nach Kriegsende vielerorts zum Austausch mit Besatzern und Besetzten kam und wie seine Mutter Franzosen verarztete, die sich bei der Waldarbeit verletzt hatten.

Auch das Thema der Geflüchteten sei damals überall präsent gewesen. „Damals wie heute gibt es Flüchtlinge“, sagt Rapp. Der einzige Unterschied sei, dass die Flüchtlinge damals oft „nur Hochdeutsch“ sprachen, Lehrer und Schüler aber Schwäbisch. Die Kommunikation habe dennoch funktioniert und Rapp schloss auch schnell Freundschaften.

In der Nachkriegszeit baute Rapp das Autohaus, engagierte sich politisch in der CDU und setzte sich nicht zuletzt auch als Geschäftsführer in seinem Unternehmen für junge Flüchtlinge ein. Seit zwei Jahren engagiert sich Rapp als Vorsitzender der Kriegerkameradschaft in Schemmerhofen. 89 Mitglieder zählt der Verein, und Rapp hofft auch in Zukunft auf Nachwuchs, damit die Schreckensjahre für nachfolgende Generationen in Erinnerung bleiben.

Angriffskriege müssten ein für alle Mal Geschichte bleiben, die Motoren abgestürzte Flugzeuge kalte Ausstellungsstücke, aber die Erinnerung müsse wach gehalten werden, sagt Rapp. Das sei das einzige, wofür es sich heute noch zu kämpfen lohne.