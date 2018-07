Kreis macht Kreuzung sicherer

Der Ausbau der Kreisstraße 7589 in Schemmerhofen mit dem Anschluss an die B 465 sowie der Umbau der Kreuzung mit der K 7596 sind in der Planungsphase. Das Kreisstraßenamt priorisiert die Kreuzung, da sie einen Unfallschwerpunkt im Kreis darstellt. 2011 beginnt die Baumaßnahme.

Von unserer Redakteurin Katharina Täubl

Kreisverkehr oder Rechtsversatz ist die Frage, die sich Planer und die Mitarbeiter des Kreisstraßenbauamts derzeit stellen. Beides soll die Kreuzung (K 7589 und K 7596), über die fährt, wer von Schemmerhofen Richtung Ehingen fährt, übersichtlicher und weniger gefährlich machen. Vier Vorfahrtsunfälle haben sich im Jahr 2009 dort ereignet. Als Unfallschwerpunkt zählt, wenn sich an einer Stelle drei gleichartige Unfälle innerhalb eines Jahres ereignen. Bereits von 1995 bis 1998 galt die Schemmerhofer Kreuzung als Unfallschwerpunkt. „Dann wurden auf beiden Seiten Stoppschilder aufgestellt und eine Zeit lang war Ruhe“, sagt Straßenamtsleiter Georg Stolz. 2009 hat es wieder gekracht und im kommenden Jahr wird die Kreuzung folglich baulich verändert. Oft werde die Geschwindigkeit derer, die sich schnell zwischen Altheim und Moosbeuren auf der K 7596 hin- und herbewegen, von den Straßenüberquerern unterschätzt.

Um die Geschwindigkeit aller Verkehrsteilnehmer zu drosseln, wäre ein Kreisverkehr optimal. „Für einen Kreisverkehr gibt es genügend Platz und die Straßenführung bleibt“, sagt einer der anwesenden Planer beim Ortstermin. Für einen Rechtsversatz müsse der Landkreis als Bauherr zunächst den Grund erwerben, um den Schlenker zu ermöglichen, der ebenfalls drosselnd auf die Geschwindigkeit wirkt.

Straße wird 6,50 Meter breit

Gekoppelt an den Umbau der Kreuzung ist der Ausbau der etwa 800 Meter langen Kreisstraße 7589 von Schemmerhofen bis zur Kreuzung. Sie soll breiter werden: von 4,80 bis 5,20 Meter auf 6,50 Meter. Zudem ist geplant, die Kuppen abzuflachen und die unstete Linienführung zu verbessern. Rund 800 000 Euro dürfen beide Maßnahmen zusammen kosten. Eine genauere Schätzung wird das zuständige Ingenieurbüro mit den beiden Varianten Kreisverkehr und Rechtsversatz abliefern.