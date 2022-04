Kreative Köpfe gesucht

Das Projekt „KUNSTschalter Schemmerhofen“ sucht für die Gestaltung des Gemeindelogos in 3D kreative Köpfe, die Freude und Lust haben, in einem dreitägigen Workshop hierzu etwas zu entwickeln. Der beste Entwurf werde anschließend von der Arbeitsgruppe selbst ausgewählt, um ihn später produzieren zu können, teilen die Initiatoren mit. Geplant sei, eine kommerziell verwertbare und reproduzierbare Skulptur für den öffentlichen Raum und auch für den privaten äußeren Raum zu entwickeln. In dem Workshop soll die Verwendung verschiedener Materialien, die Größe, die Montage, die anschließende Verortung in der Gemeinde und die Form und Ästhetik ausgelotet werden. Es soll eine optimale Lösung gefunden werden. Alle Entwürfe und Planungsmodelle werden zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Schemmerhofen dann am 18. September im Rahmen einer Ausstellung im Rathaus präsentiert.

Für die Teilnahme an diesem Projekt stehen für die besten Entwürfe attraktive Preisgelder zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. Herzlich willkommen seien gerade auch regional ansässige Handwerker und Azubis aus der Metall- Textil- und Holzbranche, um eine möglichst große Vielfalt für die Planung zu erlangen. Sämtliche Materialien, umbauen, entwickeln und mit der Form experimentieren zu können, sowie der 90 Quadratmeter große Raum und ein kleines kulinarisches Angebot werden vom Projekt „KUNSTschalter“ im Rahmen des Möglichen zur Verfügung gestellt. Der Workshop wird begleitet von Professor Gerd Flohr, Produktdesigner aus Dresden und der bildenden Künstlerin Andrea Tiebel-Quast.

Die Termine sind: Samstag, 21. Mai, Sonntag, 29. Mai und Samstag, 4. Juni - jeweils von 10 bis 14 Uhr. Weitere Informationen gibt es online auf www.kunstschalter-schemmmerhofen.de