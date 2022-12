Konzert mit den Höhenpunkten aus 30 Jahren Rockgeschichte

Für das Konzert verlost die „Schwäbische Zeitung“ drei mal zwei Tickets.. Wer dabei sein will, wählt bis zum 23. Dezember 2022 die Telefonnummer 01379/886113 (Legion 0,50 Euro/Anruf aus dem Festnetz der DTAG) und nennt das Stichwort „Symphonic“. Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den folgenden Werktagen per Mail benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Verantwortliche Stelle der Datenverarbeitung ist die Schwäbische Zeitung Biberach GmbH & Co. KG. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier: www.schwäbische.de/datenschutz

Ein Konzert mit den Rock-Highlights der 1960er, -70er und 80er Jahre findet am Samstag, 7. Januar 2023 in der Mühlbachhalle in Schemmerhofen statt. Auf der Bühne steht die deutsche Gitarrenlegende Siggi Schwarz zusammen mit seiner internationalen Band und den Frankfurter Sinfonikern.

Mit dem „Rock Symphonic“-Konzert startet der Musikverein Schemmerhofen, vertreten durch seinen Förderverein für Musik und Jugend, in das Jahr 2023. Der „Symphonic Rock“-Abend nimmt die Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch die Rockgeschichte, als Songs mit ihren rockigen Rhythmen und eingängigen Melodien zu Evergreens wurden und schöne Erinnerungen und Emotionen wecken. Zum Repertoire gehören zum Beispiel Bohemian Rhapsody (Queen), Jump (Van Halen), Stairway to Heaven (Led Zeppelin), Hotel California (Eagles), Eye of the Tiger (Survivior), Africa (Toto) oder Final Countdown (Europe). Alle Orchester-Arrangements hat Siggi Schwarz zusammen mit Romi Schickle und Andres Reukauf erstellt.

Wo es Tickets gibt

Das Projekt von Siggi Schwarz ist eine Mischung aus authentischem Rocksound und philharmonischem Orchester. Siggi Schwarz zu den besten europäischen Gitarristen und hat bereits mit vielen Legenden der internationalen Rockszene auf der Bühne und im Studio als Gitarrist und Produzent zusammen gearbeitet. Unter anderem auch mit Bryan Adams, Santana, Toto, Foreigner und The Scorpions. Siggi Schwarz moderiert den Abend unterhaltsam mit Kurz-Geschichten aus seinen Begegnungen mit den Rock Legenden. Für die orchestrale Untermalung sorgen die Frankfurter Sinfoniker. Sie haben unter anderem bereits mit Udo Jürgens und David Garrett gespielt.

Tickets für 40 Euro (ohne Gebühr) gibt es bei der Volksbank Ulm-Biberach in der Geschäftsstelle Schemmerhofen, in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse Biberach und der Filiale Schemmerhofen, unter reservix.de, unter eventim.de und beim Ticketservice von Schwäbisch Media (www.schwaebische.de/tickets oder telefonisch unter 0751/29555777). An der Abendkasse kosten die Tickets 48 Euro.