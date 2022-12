Konzert mit Christian Segmehl

Ein Konzert mit Saxofon und Orgel ist am 26. Dezember, 15 Uhr, im Käppele in Schemmerhofen zu erleben. Christian Segmehl am Saxofon und Christian Schmid an der Orgel sind dabei zu hören. Die Besetzung Saxophon&Orgel ist für die meisten Leute eine immer noch selten zu hörende Möglichkeit. Christian Segmehl ist einer der gefragtesten Saxofonisten deutschlandweit. Er spielt bei allen großen und bekannten Sinfonieorchestern, erhielt bedeutende Preise und ist einer aus der Region. In Biberach geboren, in Schemmerhofen aufgewachsen, lebt er mittlerweile im Allgäu. Sein Duo-Partner an der Orgel ist der Kirchenmusiker aus Isny Christian Schmid, der sich seit einigen Jahren als Chorleiter, Organist und Kammermusiker einen hervorragenden Ruf gemacht hat. Segmehl ist auch beim Silvesterkonzert in der Elbphilharmonie in Hamburg zu sehen, das am 31. Dezember um 17 Uhr live in der ARD zu sehen ist.