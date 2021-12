Konzert in Schemmerhofen mit Saxophon und Orgel

Nachdem nach 22 Jahren im vergangenen Jahr das traditionelle Kirchenkonzert mit Christian Segmehl im Käppele zum ersten mal nicht stattfinden konnte, findet dieses Jahr – nach bisherigem Stand – das Konzert in Schemmerhofen wieder statt: am Sonntag, 26. Dezember. ab 15 Uhr mit Christian Segmehl am Saxophon und Christian Schmid an der Orgel statt.

Das gleiche Konzert findet dann auch am 27. Dezember ab 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Rottenacker statt.

Der gebürtige Biberacher Profisaxophonist Christian Segmehl kommt mit seinem musikalischen Partner Christian Schmid, Kirchenmusiker aus Isny im Allgäu, am zweiten Weihnachtsfeiertag in seine Heimatgemeinde Schemmerhofen und freut sich auf viele Zuhörer. Ihm ist es ein Herzensanliegen in dieser für uns alle schwierigen Zeit Musik präsentieren zu können. „Gerade Musik lässt uns auf andere Gedanken und zur Ruhe kommen. Eine Stunde abschalten und genießen“, heißt es in einer Mitteilung.