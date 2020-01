Konzert in Aßmannshardt bringt 2800 Euro

Im November 2019 hat die Kreisjugendmusikkapelle (KJK) unter der Leitung von Musikdirektor Tobias Zinser in Aßmannshardt ihr jährliches Benefizkonzert gegeben und dabei eine hohe Summe an Spendengeldern gesammelt.

Eintritt musste nicht bezahlt werden, stattdessen wurde um eine Spende für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gebeten. Und so konnte Landrat Heiko Schmid in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der KJK zusammen mit den Musikerinnen Silke Binder, Laura Kiebler und Karolin Werkmann insgesamt rund 2800 Euro an die örtliche Organisatorin der DKMS, Kathrin Pfister, überreichen.

Mit diesem Geld werden die Arbeit der DKMS im Kampf gegen den Blutkrebs und die Typisierungsaktion, die am Nachmittag vor dem Konzert stattfand, unterstützt. Insgesamt haben sich an diesem Nachmittag etwa 120 Menschen typisieren lassen. Sowohl diese Zahl als auch den Spendenbetrag bezeichnet Landrat Schmid als „überwältigendes Ergebnis“.