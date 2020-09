Luisa Härle aus Schemmerhofen ist für die beste Jahrgangsleistung in den Fächern Ernährungslehre und Chemie am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium der Mathias-Erzberger-Schule in Biberach ausgezeichnet worden. Susanna Kraus-Janik, die für die AOK Schulen im Raum Biberach in der Gesundheitsförderung und Prävention betreut, überreichte die Urkunde und einen Büchergutschein im Wert von 125 Euro.

Das Lernen unter Corona-Bedingungen forderte die 19-Jährige heraus. „Ich musste mehr Selbstdisziplin aufbringen, da es keinen Präsenzunterricht gab“, sagte sie bei der Preisverleihung bei der AOK in Biberach. „Der Stoff war fertig behandelt, es ging ums Lernen und Üben. Die Lehrkräfte standen für Fragen aber immer zur Verfügung.“ Nach dem Abitur mit der Note 1,4 möchte Luisa Härle ein naturwissenschaftliches Studium aufnehmen. In ihrer Freizeit engagiert sie sich beim Roten Kreuz, leitet Jugendgruppen und ist bei Veranstaltungen als Sanitäterin unterwegs.

Der von der AOK gestiftete Preis ist nach Ernst Kofrányi (1908 bis 1989) benannt. Er stammte aus einer deutsch-ungarischen Arztfamilie. Im Zentrum seiner Arbeit als Chemiker standen ernährungswissenschaftliche Problemstellungen.