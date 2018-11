Aßmannshardt (sz) - Der Musikverein Aßmannshardt hat sein traditionelles Kirchenkonzert gegeben und die Zuhörer begeistert.

Mit dem „Prelude in the Dorian Mode“, das Antonio de Cabèzon in der alten Kirchentonart Dorisch schrieb, schuf das Orchester von Beginn an eine schöne getragene Atmosphäre. Rolf Rudin komponierte das moderne, klangmalerische Stück „Der Traum des Oenghus“, inspiriert von der Sage um einen irischen Königssohn.

Am Anfang und Ende war eine schwebende, geheimnisvolle Klangfläche zu hören; im Mittelteil gelang es dem Musikverein gut, die eindringliche Hauptmelodie zum dramatischen Höhepunkt zu führen und danach wieder zur Ruhe kommen zu lassen.

Mit dem „Dies Irae“ aus Guiseppe Verdis Totenmesse Messa da Requiem präsentierten die Musiker ein gewaltiges Klangerlebnis in der Sankt-Michaelskirche. Hervorzuheben ist dabei die kraftvolle und sauber ausgeführte Fanfare des Trompetenregisters mit den Solisten Alexander Kaiser sowie Wolfgang Beck als Ferntrompeter.Zurücklehnen konnten sich die Zuhörer bei „Schafe können sicher weiden“ aus der Feder von Johann Sebastian Bach, einem Stück aus seiner weltlichen Kantate BWV 208. Im Ursprung eine wunderbare Sopranarie, trug das Orchester das Stück stilsicher und transparent vor.

Mit „Beyond the Horizon“ von Rossano Galante erfreute man sich eines lebendigen und vielfältig instrumentierten Werkes für sinfonisches Blasorchester. Hingegen genügt bei „Irish Tune from County Derry“ dem Komponisten Percy Grainger eine schlichte, zeitlos schöne irische Volksweise, um die Zuhörer zu berühren.

Der berühmte „Pilgerchor" aus Richard Wagners Oper „Tannhäuser“ krönte den Abschluss dieses gelungenen Kirchenkonzerts, welches das Publikum mit lange anhaltendem Applaus belohnte. Nach zwei Zugaben verließen Publikum und Orchester zufrieden die Kirche.