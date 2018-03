Die Kindergärten in Schemmerhofen veranstalten am 3. März den Baby- und Kinderbasar für Selbstverkäufer in der Mühlbachhalle in Schemmerhofen. Der Verkauf ist von 13 Uhr bis 15 Uhr, Einlass für Schwangere ab 12.30 Uhr. Angeboten werden unter anderem Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Kinderwagen und Autositze. Der Aufbau ist ab 11 Uhr möglich. Die Gebühren betragen acht Euro pro Tisch.